Pişkin savunma! Eski karısını öldüresiye döven saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi. Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan Zarap ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Kameraya yansıdı

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Zarap, eski eşini darbetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

Şüpheli Zarap ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı. Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darbedilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

Yaşadığı olayın ardından konuşamadığı öğrenilen E.M daha sonra Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı.

Tutuklandı

Karşıyaka Mahallesi'nde eski eşini darbeden ve Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap'ın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.

"Hayati tehlikesi yok"

Öte yandan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan E.M.'yi ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Ahmet Şen'den bilgi alan Dağlı ve Kılıç, E.M.'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Dağlı, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını vurguladı.

E.M.'nin özel hastanede ilk tedavisinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine getirildiğini ifade eden Dağlı, "Sağlık durumu iyi. Hayati tehlikesinin olmadığını özellikle başhekimimiz ve doktorlar ifade ettiler. Ancak mağdureyi müşahede amaçlı tutmak zorundayız" dedi.

Dağlı, hayati tehlikenin olmayışının teselli verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadına şiddete inşallah bundan sonra bu tür vahim olaylara rastlamayız diyoruz. Geçmiş olsun diliyorum. Böyle acı bir olay yaşadık. Şahıs yakalandı. Şu an gözaltında. Adli işlemleri müteakip adli makamlar gereğini yerine getireceklerdir. Olayı vuku bulduğu andan beri Kaymakamımız, ben, Başsavcım tabi ki tıbbi ekipte olayın üzerindeyiz. Takip ediyoruz. Mağdureyi biraz önce gördük. Şu anda konuşamıyor. Hekimlerimizin söylediği yarın gözünü açacak ve daha iyi olacak."

"Bilinci açık, birkaç gün takip edeceğiz"

Hastane Başhekimi Ahmet Şen de hastanın müşahede altına alındığını belirterek, "Kendisi travmaya maruz kalmış. Kafa travması var. Kafada ödemleri var. Beyinde ve boyunda cerrahilik bir bulgumuz yok. Yüz kemikleriyle ilgili bazı patolojik görüntüler var. Batın içinde herhangi bir organ hasarımız yok. Hastamızda şu an için bir hayati tehlikesi olduğunu söylemeyiz. Bilinci açık. Birkaç gün takip edeceğiz" dedi.

Şen, şiddete tanıklık eden 5 yaşındaki küçük çocuğun aile yakınlarının yanında uyuduğunu ifade ederek, "Onunla ilgili bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma tarafı bundan sonra üzerinde daha çok durulması gereken taraf olacak diye düşünüyorum. Ama travmatik lezyon yok şu anda" diye konuştu.

"En ağır cezanın verilmesini istiyoruz"

E.M'nin babası İsmail M. ise, kızının sağlık durumunun iyi olmasıyla teselli bulduklarını söyledi. Kızının eski eşinden 2,5 yıl önce ayrıldığını ifade eden İsmail M, "Bize karanlık ne olduğunu bilmiyoruz. Devamlı yapıyor bunu. Devletin bunları salmaması lazım. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Orada çocuğunun yanında bu hareketi yapıyorsun" diye konuştu.