Pitbull gezdirdi, 14 bin lira ceza yedi
Sivas'ta sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren Eren B.'ye 14 bin 982 lira para cezası uygulandı. El konulan köpek, hayvan barınağına götürüldü.
TÜRKİYE 04.01.2022, 13:55
Fatih Mahallesi 58'inci Sokak’ta okul çevrelerinde pitbull köpeği gezdirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme ekipleri, bölgeye gitti.
Ekipler, Eren B.'nin pitbull ile gezdiğini fark etti. Hayvanı yeni sahiplendiğini söyleyen Eren B.'ye yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.
Köpek ise bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile barınağa götürüldü.
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