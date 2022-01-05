PKK'dan TSK itirafı: Saldırılar çok ağır

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Özellikle terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar, örgütün dağılma sürecini başlattı.

Operasyonlarla köşeye sıkışan ve ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından ise hezimet itirafları geliyor.

"AÇIK AÇIK SÖYLÜYORLARDI..."

Son olarak PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Mehmetçik'in kendilerine karşı başarılı operasyonlarına değinerek şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı."