PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine hapis cezası
Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan, "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
TÜRKİYE 10.09.2020, 16:33
49
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, örgüt elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklu sanık Mehmet Bozan Karayılan ile avukatı hazır bulundu.
Karayılan, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise sanık Karayılan'ın cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, Mehmet Bozan Karayılan'a "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Bozan Karayılan, 31 Aralık 2019'da "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanmıştı.
38°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:03
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0