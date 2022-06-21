PKK'lı 4 terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
TÜRKİYE 21.06.2022, 19:12
İçişleri Bakanlığı, 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu yıl teslim olan terörist sayısı 47 oldu
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 47'ye yükseldi.
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