PKK'lı terörist MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı!

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015’teki saldırının faili PKK’lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, 2014'ten beri Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürüterek, eylemlerde aktif rol oynuyordu.

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içinde yer alan Çelik'in, eylemin ardından Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Örgüt tarafından terörist faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen, Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının firari son faili Çelik, MİT'in operasyonuyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.