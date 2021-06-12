PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Terör örgütü PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği füzeli saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı. MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, terör hedeflerinin derhal ateş altına alındığı vurgulanırken, "İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir" denildi.
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/ PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.
MSB: SALDIRININ HESABINI MİSLİYLE VERECEKLER
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." denildi.
KALIN'DAN SALDIRIYA SERT TEPKİ: SESSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR
Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."
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