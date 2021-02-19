PKK'nın bombacısı kaçarken yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine götürüleceğini ve bu şahısların arasında önemli bir şahsın da olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların arasından ikisinin, yurt dışına kaçmak için daha fazla para verdiğini tespit etti.

PARMAK İZİ ALINDI

Şahısların daha fazla para ödemesinden şüphelenen ekipler, şahısların parmak izini aldı.

PKK'NIN ÜST DÜZEY İSMİ ÇIKTI

Şahıslardan birisinin yapılan parmak izi sorgulamasında, 32 yaşındaki Resulayn doğumlu K.H.R.S. isimli PKK’lı terörist olduğu belirlendi. Şahsın yapılan işlemlerinde, 2008 yılında PKK terör örgütüne katıldığı, Gara, Hakurk ve Şemdinli bölgelerinde terör örgütü adına üst düzey sorumlu olduğu, en son terör örgütünün sözde bölük komutanlığını yaptığı ve patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi.