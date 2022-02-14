PKK propagandası yapan 30 kişi hakkında işlem başlatıldı

Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.