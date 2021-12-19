PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı
Adıyaman’da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
TÜRKİYE 19.12.2021, 15:07
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Adıyaman kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile görüştüğü iddia edilen E.E. ve yine örgüt üyesi olduğu iddia edilen Y.B.'ye yönelik operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki şahıs, adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların işlemleri devam ediyor.
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