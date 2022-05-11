PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

"Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu’nu başarıyla sürdürüyor.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Son olarak ele geçirilenler şöyle:

- 3 adet AT-4 tanksavar silahı,

- 6 adet RPG-7 roketatar,

- 1 adet Doçka makineli tüfek,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 2 adet 6’lı bomba atar,

- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 1 adet tüfek,

- 28 adet TNT kalıbı,

- 5 adet C4 patlayıcı,

- 1 kutu amonyum nitrat,

- 1 adet termal cihaz,

- 1 adet termal şemsiye,

- 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

- 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 18 adet muhtelif dürbün,

- 2 adet Yaesu el telsizi,

- 1 adet VHF sabit merkez telsizi ile çok sayıda el bombası, mühimmat, EYP basma düzenekleri ve yaşam malzemesi."