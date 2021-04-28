Polis kavgası: 1 kadın polis hayatını kaybetti
Ağrı'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki polisin tartışması kanlı bitti. Bir kadın polis hayatını kaybetti
Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut D., meslektaşı Esra Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pansiyona polisler geldi.
TUTANAK TUTULDUĞU SIRADA VURDU
Mesut D. ve Esra Çelik, odalarına gelen polise, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Polisler odada tutanak tuttuğu sırada, Mesut D., bir anda tabancasıyla Çelik'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut D., polisler tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
MORGA KALDIRILDI
Esra Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Aynı saatlerde emniyetteki ifadesi tamamlanan ve adliyeye çıkarılan Mesut D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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