Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

TÜRKİYE 02.09.2021, 09:22 02.09.2021, 10:26
Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de görevli 46 yaşındaki Polis memuru Mümtaz Mutlu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Polis memuru Mutlu için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Yıldırım Özbaş ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze

aracı ile toprağa defnedileceği memleketi Zonguldak'a gönderildi.

Kalp krizi sonucu vefat eden Polis memuru Mutlu'nun evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

#Bartın #Polis #Çocuk Şube #İl emniyet müdürlüğü #kalp #kriz #Türk #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P