Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı
Milas'ın Türkevleri Mahallesi yerleşim yerlerine ulaşan orman yangını nedeniyle boşaltılırken masum canlar da arkada bırakılmadı. Türk Polis Teşkilatı tarafından paylaşılan fotoğrafta, bir polis memurunun minik buzağıyı sırtında taşıdığı göründü.
Türkiye, günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Milas'ta Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı.
Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.
Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
MASUM CANLAR DA UNUTULMADI
Bu sırada çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar, ekipler tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi. Türk Polis Teşkilatı bölgede kalan masum canları da unutmadı.
"ALEVLERDEN UZAĞA" NOTUYLA PAYLAŞTILAR
Türk Polis Teşkilatı, minik bir buzağıyı sırtında taşıyan polisin fotoğrafını "Alevlerden uzağa" notuyla sosyal medyada paylaştı.
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