Polise ateş açınca öldürüldü

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi Irmak Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında oturan evli ve 2 çocuk babası Oktay Yeşilırmak (22), evde tek başına olduğu sırada pencereye çıkarak çevreye ateş etti.

Meslektaşları T.Ç.'nin evinde misafir olan polisler Y.A, D.T ve M.M.Ş. sesler üzerine 112’ye ihbarda bulunarak, sokağa çıktı.

Polise ateş açınca vuruldu

Şüpheliyi uyaran polisler, Oktay Yeşilırmak'ın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine karşılık verdi.

Oktay Yeşilırmak, Y.A. isimli polis memuru tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde Oktay Yeşilırmak'ın tek olduğu belirtildi.

6 suçtan kaydı çıktı

Kilitli kapının kırılarak içeriye girilmesiyle olayda kullanılan tabanca ve 58 fişek ile Yeşilırmak'ın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis memurlarının bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada Oktay Yeşilırmak'ın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtildi.

Arbede çıktı

Bölgede polis ekipleri ile mahalle sakinleri arasında yaşanan arbedenin ardından olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa giriş ve çıkışı kapattı.

Otopsi yapılacak

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden Yeşilırmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı.

Oktay Yeşilırmak'ın otopsi işlemlerinin ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.