Polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimler sırasında, çorap satan bir kadın hep bana yükleniyorsunuz ben dilenmiyorum diyerek polise tepki gösterdi. Daha önce 11 kere tutuklandığı öğrenilen kadının eski ifadelerinde, öğretmen olduğunu ve yardım için çorap sattığını söylediği öğrenildi. Yapılan aramda üstünden cip anahtarı çıkan kadının aracını uzak bir noktaya park ettiği fark edildi.
Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bir alışveriş merkezi önünde dilenen ve çorap satan seyyar satıcı kadın yakalandı. Yakalanan kadınlara 235'er lira para cezası kesildi.
"DİLENDİĞİNİ İTİRAF ET"
Ceza kesilme işlemi sırasında ise çorap satan kadın ile dilenci kadınlar arasında tartışma çıktı. Çorap satan kadının polise zorluk çıkarmasına tepki gösteren dilenci, "Senin gibi karşı gelmiyoruz. İşte sizin yüzünüzden biz mağdur duruma düşüyoruz. İhtiyacı olana mani oluyorsunuz. Dilendiğini neden söylemiyorsun? Benim 5 tane çocuğum var. Ben mendil satıyorum bana para veriyorlar, sana da veriyorlar" dedi. Dilencinin tepki göstermesi üzerine, seyyar satıcı kadın polis aracının önünden uzaklaştı.
UZAK BİR NOKTAYA PARK ETMİŞ
Ceza işleminin ardından dilenciler ile çorap satan kadının üstü arandı. Çorap satan kadının üzerinden bir cipin anahtarı çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, kadının seyyar satıcılığa başlamadan önce aracını uzak bir noktaya park ettiği öğrenildi.
11 KEZ TUTUKLANMIŞ
Kadının çorap satarken, "Ben öğretmenim. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için bu çorapları satıyorum" dediği belirtildi. Ayrıca kadın hakkında daha önce de aynı gerekçe ile 11 kez tutanak tutulduğu ortaya çıktı.
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