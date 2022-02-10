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Polisle şüpheliler arasında kovalamaca: 1 ölü

D-100 Karayolu'nda bir sürücü uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ve sürücü arasında başlayan kovalamaca sonunda 1 kişi öldü. Kovalamaca anı kameraya yansıdı.

TÜRKİYE 10.02.2022, 11:19
Polisle şüpheliler arasında kovalamaca: 1 ölü

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü S.K yanında bulunan kadın Y.A ile birlikte 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Polis ve kaçan sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı.

SİLAHLI ÇATIŞMA

Kovalamaca sırasında sürücünün polise silah gösterdiği, polisinde ateş açarak karşılık verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine silahlı çatışma yaşandı.

KAZA YAPARAK DURABİLDİ

D-100 Karayolu'nda devam eden kovalamaca sonrası kaçan sürücü Bakırköy'de bulunan sitenin bahçesinde kaza yaparak durabildi.

Sürücü S.K., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırsa da kısa sürede yakalandı.

YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kovalamaca sonrası polis ekipleri otomobilin etrafını çevirdi.

İçerde bulunan Y.A isimli kadının yaralı olduğu gördü.

Olay yerine çağrılan ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU, SİLAH VE POLİS SİRENİ ÇIKTI

Polis ekipleri araçta yaptığı incelemede, bir miktar uyuşturucu madde, şarjör ve mermiler ile polis sireni bulundu.

Otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, S.K.'nın 17 ayrı olaydan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonrasında kovalamacada yer alan 2 polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, kaçan sürücünün kullandığı otomobilin de kiralık olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden polisin 'dur' ihtarına uymayıp bir aracın kaçtığı ve o sırada polisin ateş açması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yapıldı.

O açıklama şöyle:

“Bakırköy ilçemizde saat 15.10 sıralarında ekiplerimizce yapılan sabit uygulama noktasında durmayan 34 DVA plakalı araca, sözlü ve megafonla 'DUR' ihtarında bulunulmuştur. Yapılan yoğun uyarı ve takibe rağmen E-5 Güney istikametinde makas atarak kaçan araç sürücüsünün, elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından, şahsı uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştır. Çevredeki araçlara çarparak duran araçtan yaya olarak kaçan S.K. isimli şahıs, ekiplerimizce yakalanmıştır.

Araçta yapılan incelemede; ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A.'nın, ateşli silah mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandığının anlaşılmasıyla ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü S.K.'nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralı Y.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

#Polis #D100 Karayolu
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