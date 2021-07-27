Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı

Antalya'da koronavirüs nedeniyle kendilerine özel bir yaşam sürmek için arsalarında prefabrik ev yaptırmak isteyen evli çift, 30 bin TL peşinat ödedi. Ancak çift ne parasını ne de evi alabildi. Soluğu karakolda alan evli çift, dolandırıcıdan şikayetçi oldu.

TÜRKİYE 27.07.2021, 17:44
Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle kıyı bölgelere yönelik artan rağbet sonrası ev fiyatları da uçtu. Yine de kıyı bölgelerinde yaşamlarını sürdürmek isteyen vatandaşlar ise alternatif çözümlere yöneldi. O alternatif çözümlerden biri olan prefabrik evlerle ilgili dolandırıcılık vakası yaşandı.

60 BİN TL KARŞILIĞINDA SÖZLEŞME YAPTILAR

İnternette gördüğü bir firmayı arayarak prefabrik ev yaptırmak isteyen Muhammet Şaban, Ü.Ç.'nin iş yerine gitti. Pandemiden dolayı Serik ilçesinde bulunan arazisine prefabrik ev yaptıracağını söyleyen Muhammet Şaban, Ü.Ç. ile 60 bin TL karşılığında sözleşme yaptı, 30 bin TL de peşin verdi. Ancak söz verildiği tarihte prefabrik evi yapılmayan Muhammet Şaban, parasını geri istedi. Şaban, Ü.Ç.'nin parayı vermemesi üzerine polise şikayetçi oldu.

"TEK İSTEĞİM KAFAMI DİNLEMEKTİ"

F.İ.'nin de Ü.Ç.'nin suç ortağı olduğunu öne süren Muhammet Şaban, "Tek isteğim, pandemi dolayısıyla kafa dinlemek için prefabrik bir ev yaptırma düşüncesiydi. Onda da dolandırıcıya rastladım. İnternetten bu işi yapan Ü.Ç. ile tanıştım. Yanında ortağı F.İ. de vardı. İki ay içerisinde prefabrik ev teslim edeceğini söyledi. Ancak teslim etmedi" dedi.

"BEN VE DİĞER MAĞDURLAR PARAMIZI İSTİYORUZ"

Ü.Ç.'ye peşinat olarak paranın yarısı olan 30 bin TL verdiğini sözlerine ekleyen Muhammet Şaban, "Kalanını mal tesliminde verecektim ama karakola gidip sorduğumda, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Bu şahsın 10 tane daha dosyası olduğunu öğrendim. Bu kişi şimdi sokakta. Bu şahıs dolandırıcıdır. Ben ve diğer mağdurlar paralarımızı geri istiyoruz. Şikayetçiyim. Yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

"BÖYLE İNSANLAR ÇOK ÇOĞALDI"

Aynı kişiler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Şadiye Şeyma Şahin de şikayetçi oldu. Şahin, huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri ev yaptırmak istediklerini, ancak dolandırıcılara parasını kaptırdığını ifade ederek, "Maalesef ben de kandırıldım. İnsanlar benim düştüğüm duruma düşmesin. Prefabrik bahanesi ile insanların parasını alıyorlar ve sonrasında telefona dahi çıkmıyorlar. İnsanları mağdur ediyorlar. O kadar çoğaldı ki böyle insanlar, ben yandım başkaları yanmasın" dedi.

Kendisinin, daha sonra dolandırıcı olduklarını öğrendiği kişilerle 95 bin TL'ye anlaşma yaptığını sözlerine ekleyen Şahin, "66 bin liram gitti. Bunların hakkında bu kadar çok şikayet olmasına rağmen, böyle rahatça dolaşmaları beni rahatsız ediyor. Hırsızı, arsızı pandemiden dolayı hepsi dışarıda. Biz yandık, başkaları yanmasın" diye konuştu.

#prefabrik #Ev #Dolandırıcılar #evli çift #Polis #AksuTV #aksutv haber
Yorumlar (0)
33°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Temmuz 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:25
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 19:53
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30