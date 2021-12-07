Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 07.12.2021, 00:03
Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.
Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.
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