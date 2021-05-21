Programa çıkan adam 'Karım başka kadınla kaçtı' dedi!

Esra Erol'a katılan Ferdi Şimşek isimli kişi, 14 yıldır evli olduğu eşinin, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldığını ileri sürdü.

TÜRKİYE 21.05.2021, 09:40
Programa çıkan adam 'Karım başka kadınla kaçtı' dedi!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ferdi Şimşek, anlattıklarıyla izleyenleri şaşkına çevirdi.

Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

''KARIMI İNTERNETTE TANIŞTIĞI BİR KADIN KANDIRDI''

Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.

Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek, "Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı." dedi.

''HASTANEYE GİDİYORUM DİYE ÇIKTI BİR DAHA DÖNMEDİ''

16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıkan Cansen Şimşek'in bir daha geri dönmediğini belirten Ferdi Şimşek, "Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim' dedi. Ben de ablasına bıraktım. Ertesi gün aradım saat 12.00 gibi. 10-15 kere aradım açmadı. Saat 3 gibi mesaj attı ve 'Bir daha o eve dönmeyeceğim, boşanma davası açıyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Esra Erol da akılalmaz olay: Karım başka kadınla kaçtı #1

"KONUŞTUĞUM KİŞİ SANKİ EŞİM DEĞİLDİ"

Mesajın ardından eşi hakkında kayıp başvurusu yapan Ferdi Şimşek, ertesi gün Serpil Arıkan'ın numarasını bulduğunu ve konuştuğunu belirtti. Serpil Hanım'ın eşinin yanında olmadığını söylediğini dile getirdi. Ferdi Şimşek yaşanan olayın detayları ile ilgili şunları söyledi:

"Ben aradıktan sonra gidip emniyete imza vermişler. Şu an Adana Kozan'dalar. Serpil'in iki ismi daha var. Sibel ve Deniz olarak. Eşimle Adana'da görüştük.'Seni istemiyorum' dedi ama benimle konuşan kişi sanki eşim değildi."

Esra Erol da akılalmaz olay: Karım başka kadınla kaçtı #2

 

EŞİNİN BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ferdi Yılmaz, karısının kandırıldığını, suça sürükleneceğini iddia etti. Esra Erol ise yaşanan olayla ilgili, ''Serpil Arıkan, Cansen Şimşek'i belki çevresinden biri ile tanıştırıp bundan dolayı kaçmış olabilirler.'' dedi. Bu sözler üzerine Ferdi Şimşek, eşinin tehdit edildiğini, korktuğu için dönemediğini belirtti. Öte yandan eşinin babası da stüdyoda gözyaşı döktü.

Esra Erol da akılalmaz olay: Karım başka kadınla kaçtı #3

#esra erol #karı #koca #Evli #internet #Adana #Kozan #İstanbul #Türkiye
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 21 Mayıs 2021
İmsak 03:32
Güneş 05:11
Öğle 12:34
İkindi 16:24
Akşam 19:46
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 37 83
2. M. United 37 71
3. Chelsea 37 67
4. Liverpool 37 66
5. Leicester City 37 66
6. West Ham 37 62
7. Tottenham 37 59
8. Everton 37 59
9. Arsenal 37 58
10. Leeds United 37 56
11. Aston Villa 37 52
12. Wolverhampton 37 45
13. Crystal Palace 37 44
14. Southampton 37 43
15. Newcastle 37 42
16. Brighton 37 41
17. Burnley 37 39
18. Fulham 37 28
19. West Bromwich 37 26
20. Sheffield United 37 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30