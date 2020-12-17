Projelerimizin hiçbiri yaptırım kapsamında değil
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, "Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil." dedi.
SSB Başkanı Demir, CAATSA yaptırımlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil." dedi.
Demir, "(ABD'nin yaptırım kararı) Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok." diye konuştu.
"Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil." diyen Demir, "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer." şeklinde konuştu.
Demir, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu." dedi.
Savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin de SSB Başkanı, "Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor." ifadesini kullandı.
İsmail Demir, "(S-400) Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi." diye konuştu.
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