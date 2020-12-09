Provakatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı
Malatya'da, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
TÜRKİYE 09.12.2020, 09:54
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.
Bu kapsamda 01 Ocak 2020-08 Aralık 2020 arasında sosyal medya üzerinde dezenformasyon yapan 102 şüpheli tespit edilerek haklarında açık kaynak araştırma tespit raporu düzenlenip adli süreç başlatıldı.
"Devlet Büyüklerine/Cumhurbaşkanına hakaret, İdlib operasyonları, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama, FETÖ/PDY propagandası, terör örgütü PKK/KCK/TKP/TİKKO/DEAŞ propagandası, Atatürk'e hakaret, Elazığ/Malatya depremi gibi konularda provakatif paylaşım" yaptığı belirlenen 102 şüpheliden 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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