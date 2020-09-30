Psikolojik Danışma ve Rehberlik Haftası kutlu olsun

1950’li yıllarda kavram olarak Türk Eğitim Sistemine giren PDR hizmetleri, günümüzde Eğitim, Adalet, Sağlık, Endüstri ve birçok alanda çalışma alanı olup

bu alan günümüzde giderek artmaktadır.

Rehberlik Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu 01/09/2020 tarih ve 23 numaralı kararıyla ilk genel kurulunu (30 Eylül 1989) gerçekleştirildiği tarih dikkate alınarak her yıl “30 Eylül” tarihinde “Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü” olarak belirlenmiş ve karara bağlanmıştır. Aynı zamanda her yıl Eylül ayının son haftası “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Haftası” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.