Psikolojisi bozulan şoför kontak kapattı

İstanbul'da Cebeci-Eminönü seferini yapan otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyip, otobüsü yol kenarına park ederek, daha fzla ilerleyemeyeceğini söyledi.

Duruma tepki gösteren yolcular, şoförle tartışmaya başladı.Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.

Otobüs şoförü: Elim ayağım titriyor

Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" şeklinde cevap verdi.

Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu.

İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.