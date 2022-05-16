Psikolojisi bozulan şoför kontak kapattı
Psikolojisinin bozulduğunu öne sürüp, kontak kapatan otobüs şoförü yolculardan tepki görürken şoför, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi.
TÜRKİYE 16.05.2022, 12:05
İstanbul'da Cebeci-Eminönü seferini yapan otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyip, otobüsü yol kenarına park ederek, daha fzla ilerleyemeyeceğini söyledi.
Duruma tepki gösteren yolcular, şoförle tartışmaya başladı.Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.
Otobüs şoförü: Elim ayağım titriyor
Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" şeklinde cevap verdi.
Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu.
İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.
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