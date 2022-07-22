PTT'den elektrikli araç hamlesi: Enerji maliyeti açısından 7 kat avantajlı

PTT; kargo ve posta taşımacılığında çevre dostu bir açılım yaptı.

Araç filosuna karbon salımı sıfır olan elektrikli araçları ekledi.

"Elektrikli araçlar İstanbul ve Ankara'da kargo dağıtımında"

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, İstanbul'da postacıların elektrikli scooterlarla dağıtıma başladığını, denemelerin ardından filo sayısını 500'ün üzerine çıkardıklarını söyledi.

Gülten konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışma faaliyet alanımız çok geniş; 10 binin üzerinde araçla hizmet veriyoruz. Bu 10 binin aracın elektrikliye dönüşümünü tüm dünyayla birlikte biz de başlattık. Deneme amaçlı olarak İstanbul ve Ankara'da hizmete girdiler. Bu araçlarımızın tamamı posta kargo faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı."

Zaman ve maliyet avantajı sunuyor

PTT bünyesindeki elektrikli araçlarla kargo taşımacılığında hem zamandan tasarruf ediliyor hem de maliyet avantajı sağlanıyor. Günde 4-9 saat arasında şarj edilebilme özelliğine sahip bu araçlarda şehir içinde 220 kilometreye kadar yol alınabiliyor.

"Elektrikli araçlarla enerji maliyeti 7'de 1'e düşüyor"

Gülten yapılan tasarrufun maliyetin düşmesine de önemli etken olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz PTT ailesi olarak bir günde yaya olarak Dünya'dan Ay'a olan mesafeyi kat ediyoruz. Araçlarımız bunun üç katı mesafeyi kat ediyor. Dolayısıyla burada yapacağımız en küçük tasarruf bize maliyet etkeninde düşüşe sebebiyet veriyor. 7 kat daha düşük enerji maliyetiyle karşı karşıya kalıyoruz elektrikli araçlarımızla."

PTT, 2030 yılına kadar araç filosunun yüzde 40'ını elektrikli araca dönüştürmeyi hedefliyor.