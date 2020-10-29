Putin'den Karabağ açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülkenin yer alması gerektiğini söyledi.
Ermenistan'nın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede başlayan çatışmalar devam ediyor.
Türkiye'den satın aldığı SİHA'larla Ermeni ordusuna ağır darbeler vuran Azerbaycan, işgal altında tutulan topraklarını tek tek geri almaya başladı. Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu toprakları kaybetmeye başlaması üzerine Ermeni ordusu sivillerin yaşadığı alanları füzelerle hedef aldı.
TÜRKİYE MASADA İSTENMİYORDU
Bölgede tansiyon oldukça yüksek. Bir yandan da diplomasi yolları zorlanıyor.
Çeşitli ülkelerden ateşkes çağrıları gelirken, yapılacak görüşmelerde Azerbaycan'ı zayıflaştırmak için Türkiye'nin görüşmelerde yer almaması isteniyordu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye olmadan masaya oturmayacaklarını açık bir şekilde dile getirdi.
PUTİN: TÜRKİYE GÖRÜŞMELERDE YER ALMALI
Yaşananların ardından Türkiye'nin görüşmelerde yer almasını kabul eden ilk ülke Rusya oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dağlık Karabağ için yapılacak görüşmelerde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı." ifadelerini kullandı.
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