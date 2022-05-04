Ramazan Bayramı'nda alınan önlemler sonuç verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda alınan önlemlerin sonuç verdiğini ve trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 58 azaldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü” ifadelerine yer verildi