Ramazanın ilk iftarı yarın
Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. Koronavirüs salgını gölgesinde ihya edilecek ramazanın ilk teravih namazı ise bugün evlerde kılınacak.
TÜRKİYE 12.04.2021, 14:09 12.04.2021, 18:31
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19 gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı tedbirler nedeniyle evlerde kılınacak.
Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
Yarın, ilk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de açılacak.
Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.05'te İzmir'de olacak, son iftar ise saat 19.59'da Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
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