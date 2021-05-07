Rasim Özdenören'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık sorunları nedeniyle yazılarına ara veren ve bir süredir hastanede yatan usta yazar Rasim Özdenören'in sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

İz Yayıncılık'tan yapılan açıklamada, "Kıymetli yazarımız Rasim Özdenören bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görmektedir. Durumunun iyiye doğru seyrettiği bugünlerde sizlerden de dualarınızı bekleriz." denildi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN MESAJ