Rasim Özdenören'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Yeni Şafak yazarı ünlü edebiyatçı Rasim Özdenören'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
TÜRKİYE 07.05.2021, 18:33
Sağlık sorunları nedeniyle yazılarına ara veren ve bir süredir hastanede yatan usta yazar Rasim Özdenören'in sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
İz Yayıncılık'tan yapılan açıklamada, "Kıymetli yazarımız Rasim Özdenören bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görmektedir. Durumunun iyiye doğru seyrettiği bugünlerde sizlerden de dualarınızı bekleriz." denildi.
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