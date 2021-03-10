Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncusu Rasim Öztekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Galatasaray Lisesi'nin ana kapısından çıkarak, anma töreni için Ses Tiyatrosu'na götürüldü.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Öztekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "(Öztekin) Televizyonda, sinema ve tiyatro perdesinde gülen yüzümüz, duygu ve düşüncelerimiz, kimi zaman kendimiz, kimi zaman çok farklı insan hikayeleriyle rehberimiz olmayı başardı." dedi.

Ersoy, usta sanatçının, rolünü yaparken seyirciye hayatın içinde olduğunu hissettirerek, çok farklı bir başarı elde ettiğini söyledi.

Öztekin'in yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamansız ölümü, başta ailesi olmak üzere, sanatseverlerimizi ve değerli sanatçılarımızı çok üzdü. Bize düşen, onun anısını gelecek nesillere taşımak, onun her daim zihinlerde, akıllarda kalmasını sağlamak ve göstermiş olduğu ustalığın, hocalığın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Başta tiyatro camiamız olmak üzere, biz de bütün sanat kurumlarımız için, üzerimize düşen ne varsa onlarla iş birliği içinde yapmaya devam edeceğiz. Çok değerli bir ustamızı kaybettik. Ben başta ailesine, siz sanatçılarımıza ve sanatseverlere baş sağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum."

"Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Öztekin'in vefatının kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Usta oyuncunun sevenlerine baş sağlığı dileyen İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Burada bir de kavuk olayı var biliyorsunuz. Kavuk sürecinin devriyle ilgili geldiğinde, 'Hayat her şeyi getirebilir. Sağken bunu devretmek istiyorum. Bu benim üzerimde yük.' diye tarif etmişti bize. Dolayısıyla onun o tarif ettiği şey tam da bu. Dünyanın bu boyutunu görebilen iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Türk tiyatrosunun çok kıymetli, herkes tarafından sevilen bir kimliği olmuş bir insandı. Rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin de babasına kendisine kattıkları için teşekkür ederek, "Benim ilk aşkım, ustam olduğu, bana her şeyi öğrettiği için babama çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün ustalarının yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede, onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla. Ama bak baba, birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Pelin Öztekin, babasının sahnedeki Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy da Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla tüm sevenlerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Derya Şensoy, sağlığı el vermediği için törene katılamayan babasının, Öztekin için yazdığı mektuptan alıntı yaparak, şunları aktardı:

"Rasim, Ortaoyuncular'ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti. Kısa sürede Ortaoyuncular'a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde."

"Gördüğüm en disiplinli, en tatlı adamlardan biriydi"

Oyuncu Şoray Uzun ise Rasim Öztekin'e hayranlık beslediğinin altını çizerek, toplumun her kesimince, aileden biri gibi görülen Öztekin'in vefatının, aileden birini kaybetmiş olmak gibi olduğunu söyledi.

Usta oyuncunun vefatının, sanat dünyası için çok büyük bir kayıp olduğuna dikkati çeken Uzun, şunları aktardı:

"Onunla her şeyi konuşabilirdiniz. Sanatı, sporu, klasik arabaları, müziği, edebiyatı, felsefeyi... Kafama bir şey takılmışken ya da kendimi mutsuz hissederken, 'Takılma nasıl olsa Rasim Ağabey var. Onunla konuşuruz. O senin sıkıntını sorularının cevabını bilir, sıkıntını alır gider.' derdim. Meğer kendi sıkıntısı hepimizinkinden daha büyük, daha fazlaymış. Bunu bir kez olsun yansıttığına tanıklık edemem. Sete bir kez gecikti, sadece bir kez. Onda da trafik kazası geçirmiş, arabasına çarpmışlar. Söylediği özürleri anlatamam size. Onun elinde olan bir şey değildi. Gördüğüm en disiplinli, en tatlı adamlardan biriydi. Yeri asla dolmayacak. Bizler Rasim Öztekin konservatuvarının mezunları olarak, ona güle güle demenin vaktinin gelmesinin acısını yaşıyoruz."

Ses Tiyatrosu'ndaki törene, sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'in yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, oyuncular Ulvi Alacakaptan, Okan Bayülgen ve Şevket Çoruh'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.