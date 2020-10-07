Resmen duyurdular: “Türkiye’ye S-125 hava savunma füzesi teslim ettik”

Ukrayna devletinin savunma sanayii ihracatından sorumlu ajansı UkrSpetsExport ‘un CEO’su Vadym Nozdrya; geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Ukrayna tarafından Türkiye’ye S-125 Hava Savunma Füze Sistemi teslim edildiğini açıkladı. Nozdrya, “… Benzer şekilde, başka bir özel şirket olan Aerotechnika da bizimle başarılı bir şekilde çalışıyor ve çalışmaları sonucunda modernize edilmiş bir S-125 Yerden Hava Füze (SAM) Sistemi, Eylül ayında bir Türk müşteriye gönderildi.” ifadelerinde bulundu.

S-125 Hava Savunma Füze Sistemi

Türkiye’ye teslim edildiği iddia edilen söz konusu sistemin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mi yoksa bir savunma sanayii şirketine mi teslim edildiği ise açıklanmadı.

S-125 (NATO RAPOR ADI: SA-3 GOA)​

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) zamanında geliştirilen S-125, Orta Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi’dir. Sistem tarafından kullanılan katı yakıtlı hava savunma füzeleri, radyo dalgaları aracılığıyla hedefe yönlendirilmektedir.

S-125, zamanla birçok modernizasyona tabi tutulmuş ve farklı konfigürasyonları geliştirilmiştir. Ukrayna merkezli Aerotechnica şirketi, 2010 yılında S-125-2D Pechora adlı modernize edilmiş bir S-125 konfigürasyonunun lansmanını gerçekleştirmiştir. Katı hal dizinli yeni bir radar sistemine sahip olan S-125D-2D, modernize edilen füzeler ile 40 kilometrelik angajman menziline sahiptir.

S-125D-2D, menzil açısından Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MIM-23B HAWK Hava Savunma Füze Sistemi ile benzer bir performans göstermektedir.