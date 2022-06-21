Restorana giren timsah, tavayla kovuldu

Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde kırsal alanda bir restoran işleten Kai Hansen, dükkana girmek isteyen timsahı farketti.

İşletme sahibi, müşterilerin tedirgin olmaması için timsahı uzaklaştırmak istedi. Ancak daha da saldırganlaşan timsah, işletmeciye doğru hamle yaptı.

Kafasına tavayla vurdu

Ne yapacağını bilemeyen işletmeci Hanse, elindeki tavayla iki kere timsahın kafasına vurdu. Timsah, aldığı darbeler sonrasında geri dönerek çalılıklar arasında kayboldu.