Restoranda kalp krizi geçirip öldü
Yemek ihtiyacını gidermek için gittiği restoranda kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
TÜRKİYE 02.06.2022, 17:51
Mardin'den geçici süreyle çalışmak için İzmir'e geldiği öğrenilen Mehmet Kırmızıgül (35), yemek ihtiyacını gidermek için Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir restorana girdi.
Masada tek başına oturan Kırmızıgül, bir anda fenalaştı.
Bilinci kapalı halde dakikalarca oturdu
Çevrede bulunan vatandaşlar ve restoran çalışanları uzun bir sürenin ardından durumu fark etti.
Kırmızıgül'ün bilinci kapalı halde oturduğunu gören restorandakiler, durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.
Kurtarılamadı
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kırmızıgül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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