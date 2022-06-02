Restoranda kalp krizi geçirip öldü

Mardin'den geçici süreyle çalışmak için İzmir'e geldiği öğrenilen Mehmet Kırmızıgül (35), yemek ihtiyacını gidermek için Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir restorana girdi.

Masada tek başına oturan Kırmızıgül, bir anda fenalaştı.

Bilinci kapalı halde dakikalarca oturdu

Çevrede bulunan vatandaşlar ve restoran çalışanları uzun bir sürenin ardından durumu fark etti.

Kırmızıgül'ün bilinci kapalı halde oturduğunu gören restorandakiler, durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kurtarılamadı

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kırmızıgül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.