Restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü
Kadıköy’de 10 katlı binanın zemin katında bulunan bir restoranın elektrik panosunda çıkan yangın sonrası dükkan dumanla doldu. Yangın alarmının çalması üzerine bina sakinleri panikleyerek sokağa döküldü.
TÜRKİYE 03.06.2022, 09:22
Yangın, Kadıköy'de Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesinde bir balıkçı restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran içerisinde bulunan elektrik panosunda ufak çaplı yangın çıktı. Elektrik panosunun yanmasıyla restoran dumanla doldu. Restoranın yangın alarmının çalmasıyla bina sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.
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