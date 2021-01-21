Restoranlarda yeni dönem! İşte alınan kararlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar, paket servis ve gel-al hizmeti vermeye devam ediyor.

Türk Standartları Enstitüsü ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği bir protokol imzaladı. Normalleşme sürecine geçildiği zaman restoranlarda olması gereken standartlar belirlendi.

Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Her masada hijyen ürünleri yer alacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

HES KODU SORULACAK, ATEŞ ÖLÇÜLECEK

Masalar her müşteriden sonra temizlenecek, gerekirse dezenfekte edilecek. Türk Standartları Enstitüsü uzmanları gerekli denetimleri yapacak.

TSE Uzmanı Elif Kırbaş, işletmelerin içeride aynı anda bulunması gereken kişi sayısı kadar müşteri alacağını söyledi.

"İçeri girildiği andan itibaren HES kodu sorulacak, ateş ölçümü yapılacak. Denetimlerde Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kurallara da içerir şekilde şartları sağlayan kuruluşlarımız, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak."

Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak. İşletmeler başvurularını Türk Standartları Enstitüsünün internet sitesinden yapabilecek.