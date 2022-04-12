Reynmen ile Bircan Bali'nin davasında karar

“Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz”

Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki Bircan Bali’nin avukatı, “Aynı paylaşım nedeniyle müştekisinin Ece Erken olduğu dosyada mahkumiyet kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın şikayetine ilişkin de takipsizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

“Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır”

Sanık Yusuf Aktaş’ın avukatı ise “Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple ‘tehdit’ suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim.” ifadelerini kullandı.

Reynmen’in beraatine hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme kararında, sanık Yusuf Aktaş’ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, söz konusu paylaşımın tamamında sanığın hukuki anlamda elinden ne geliyorsa yapacağını ve bunu ‘tehdit’ amacıyla söylediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.