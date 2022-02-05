Reynmen'in annesine silahlı gasp

Şarkıcı Reynmen'in İstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşayan annesi Nesibe Aktaş, 29 Ocak günü evinde gaspa uğradı.

Zilin çalmasıyla daire kapısını açan Nesibe Aktaş, bir anda şüphelinin doğrulttuğu silahla karşılaştı. Gaspçı Nesibe Aktaş'ın cep telefonu alarak olay yerinden kaçtı.

ŞÜHPELİ ESENYURT'TA YAKALANDI

Büyük korku yaşayan anne Aktaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgilerini alarak kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Yunus K.,(25) olduğu belirlendi. Ekipler yerini tespit ettikleri şüpheliyi Esenyurt'ta bulunan adresinde gözaltına aldı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDELER ÇIKTI

Gözaltına alınan Yunus K.'nın yapılan üst aramasında, 1.59 gram esrar maddesi 0.36 gram mariuhana, 0.18 metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu.

TUTUKLANDI

Şüpheli Yunus K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.