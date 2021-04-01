Reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti!

Korkunç olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren Şenol Ü., reyondan aldığı bıçakla mağaza içerisinde bileklerini kesti. Kanlar içerisinde yerde kalan Şenol Ü.'yü gören mağaza çalışanları durumu 112 Acil ve polise bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, Şenol Ü.'yü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şenol Ü. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.