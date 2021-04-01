Reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti!
Kocaeli'nde bir mağazaya giren şahıs, reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti. Olay yerine gelen ekipler şahsı hastaneye kaldırdı.
TÜRKİYE 01.04.2021, 11:53
Korkunç olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren Şenol Ü., reyondan aldığı bıçakla mağaza içerisinde bileklerini kesti. Kanlar içerisinde yerde kalan Şenol Ü.'yü gören mağaza çalışanları durumu 112 Acil ve polise bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri, Şenol Ü.'yü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şenol Ü. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Nisan 2021
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:11
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:14
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21
Günlük GazetelerTümü