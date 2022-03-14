Rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti
Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 14.03.2022, 21:05
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 32 katlı rezidanstan bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, düşen Özge Binnur O'nun (19) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen kadının yakınları fenalık geçirirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan kadının düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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