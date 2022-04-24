Rize'de aç kalan ayılar yayladaki evlere girdi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Haya Yaylası'nda meydana gelen olayda, karların erimesiyle yaylaya çıkan vatandaşlar, yiyecek bulmak umuduyla evlerini talan eden ayılarla karşılaştı.

İHA'nın haberine göre, ayıların bölgeden uzaklaşmasıyla vatandaşlar evlerine girdi.

"Pencereleri kırarak içeri girdiler"

Evlerini pencereleri kırılmış, içini de tamamen dağıtılmış vaziyette bulduklarını söyleyen Hayrı Okumuş, "Demir parmaklık taktığımız yerin camını kırdılar, diğer pencereleri kırarak içeri girdiler ve yiyecek aradılar. Her tarafı dağıtıp pencereden çıktılar" dedi.