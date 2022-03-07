Rize'de okul servisi tıra çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki tıra çarptı.
Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Öğrencilerden 2'sinin durumu ağır
Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.
Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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