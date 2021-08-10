Rize'de sağanak ve heyelan: Bazı evler boşaltıldı

Rize'de dün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükselince Salarha Vadisi'nde dere karayoluna taştı.

Karayolundan akan dere nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise yer yer şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan yaşandı. Kopmalar nedeniyle tehlike altında olan evler ise güvenlik önlemi amaçlı tahliye edildi.

Vatandaşlar evlerini terk etti

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı evlerini boşaltan vatandaşların olduğunu, bir kısmının komşularında bir kısmının ise camide kaldığını dile getirerek “Dün saat 17.00 sularında başlayan yağmur gece saatlerine kadar şiddetli bir şekilde devam etti. Evleri akşam boşaltmak zorunda kaldık. Bir takım komşularımızı arkadaşların evlerine yerleştirdik, bazıları arasından camide yatan bile oldu” dedi.

"Yağış devam etseydi bu evler yoktu burada"

Çay topladıkları anda yağmurun bir anda bastırdığını ve çay bahçesinden kaçarak çıktıklarını dile getiren Seher Aksu ise şunları söyledi:

“Yağmur yağınca kaçtık çaylıktan. Dağ gelir diye korktuk ve her şeyimizi çaylıkta bırakarak çıktık. Eve gittik, evde bile korktuk, dereye ineriz diye. Akşam yağış devam etseydi bu evler yoktu burada.”