Rize'de toprak kayması meydana geldi

Rize'de şiddetli yağış meydan geldi.Şiddetli yağış sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

2 KİŞİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.