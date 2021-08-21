Rize'de toprak kayması meydana geldi
Rize'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu iki ev tahliye edildi. Evde bulunan hasta iki kişi, valilik tarafından misafirhanelere götürüldü.
TÜRKİYE 21.08.2021, 07:29
Rize'de şiddetli yağış meydan geldi.Şiddetli yağış sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
2 KİŞİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ
Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
27°
açık
Namaz Vakti 21 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Adana Demirspor
|2
|1
|10. Hatayspor
|1
|1
|11. Antalyaspor
|1
|1
|12. Göztepe
|1
|1
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|1
|1
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Sivasspor
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Giresunspor
|1
|0
|19. Rizespor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Menemenspor
|1
|3
|4. Bandırmaspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Balıkesirspor
|2
|3
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Altınordu
|1
|1
|10. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|11. Bursaspor
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Tuzlaspor
|1
|1
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
|1
|3
|6. Brentford
|1
|3
|7. Watford
|1
|3
|8. Brighton
|1
|3
|9. Leicester City
|1
|3
|10. Tottenham
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|0
|12. Burnley
|1
|0
|13. Man City
|1
|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Norwich City
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Barcelona
|1
|3
|4. Atletico Madrid
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Cádiz
|2
|2
|7. Real Betis
|2
|2
|8. Levante
|1
|1
|9. Mallorca
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Elche
|1
|1
|12. Espanyol
|1
|1
|13. Granada
|1
|1
|14. Osasuna
|1
|1
|15. Villarreal
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|1
|0
|20. Rayo Vallecano
|1
|0
Günlük GazetelerTümü