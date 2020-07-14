Rize'deki selde iki kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz de müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi alanında incelemede bulundu.

TÜRKİYE 14.07.2020, 12:40 14.07.2020, 12:42
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Rize'deki selde iki kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

100'ün üzerinde araç selden hasar gördü

Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Selden yaralı olarak kurtarılan bir kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

İçişleri Bakanı Soylu incelemelerde bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi alanında incelemede bulundu.

Bölgede devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra Madenli Belde Belediyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Soylu, dün gece itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hem oluşan sellerin tahribatını inceleyebilmek hem alınabilecek tedbirleri planlamak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, AFAD Başkanıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Vali Kemal Çeber koordinasyonunda gelişen çalışmaları, belediye başkanlarıyla değerlendirdiklerini ifade eden Soylu, "Dün akşam söylemiştik, yaklaşık 12 köy yoluna ulaşılamıyordu ve 3 vatandaşımızın orada mahsur kaldığı konusunda bir bilgimiz vardı, 1 vatandaşımız da kayıptı. Kayıp olan Ali Uzun amcamız, tam da heyelanın geldiği bölgede maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin ve yine o evde mahsur kalan 3 kişiden birisi olan ve ayağı kırık olan Havva Tüysüz teyzemiz de hastaneye getirildi ama maalesef o da hastanede hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

"Hükümetimiz yeni yapısal adımların hepsini gerçekleştirecektir"

"Vatandaşının maruz kaldığı bu tür olayları önlemek birinci derece görevidir"

AFAD: Rize'deki selde 80 kişi kurtarıldı

#sel #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Rize
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