Rize'nin kıl çoraplı astronotları

Uzay hayali kuran gençlerin, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına cevap vermedikleri video, sosyal medyada ilgi görüyor.

TÜRKİYE 07.04.2021, 10:02
Rize'nin kıl çoraplı astronotları

Rizeli Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti.

Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı.

Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermiyor.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu ‘Üzülme seneye çıkarsın’ diye teselli ediyor.

Uzay meraklısı gençlerin videoları, sosyal medyada ilgi görüyor.

Gençlerin videolarını Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.

Rize’de 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor #1

“ASTRONOT, DÜNYADAKİ AÇLIK VE SAVAŞLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYOR”

Mehmet Akif Sipahioğlu, arkadaşlarıyla kültür sanat dergisi hazırladıklarını belirterek, “Dergimizin ilk sayısının kapağında bir astronot kullandık. Kolunda atmacayla dünyaya bakan bir astronot. Dünyadan şikayetçi, dünyadaki açlık, savaş ve yoksulluk dolayısıyla gökyüzüne çıkmak istiyor. Gökyüzüne çıkana kadar burada yaşadıklarını, duygu dünyasını videolarla anlatmaya çalışıyoruz. Uzaya çıkma amacını gerçekleştirirken de aklıselim insanlara ihtiyacı var. Burada babaannemiz devreye giriyor, onu yönlendiriyor. Astronot kadar, babaannemiz de çok dikkat çekti. Babaannemiz ilk başlarda zorlansa da şimdi doğaçlama her şeyi yapıyor. O da astronotumuzu çok sevdi.” dedi.

Rize’de 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor #2

“TÜRKİYE UZAK AJANSI’NDAN TELEFON GELİRSE KONUŞACAK”

Astronotun hiç konuşmadığını, gizemli bir karakter olduğunu belirten Sipahioğlu, “Yöreye ait olduğu için astronota kıl çorabı giydirdik, uzaya çıkarsa uzay soğuk olur, üşümez. Gerçek bir astronot kıyafeti kullansaydık bu kadar ilgi görmezdi. Biz elimizdeki imkanları değerlendirdik, motor kaskı, arıcı kıyafeti, kıl çorap, kara lastikle bir astronot çıkardık. Astronotumuz çok dertli, amacı dünyadaki açlık ve savaşa dikkat çekmek. Bunun çözümünün de Türkiye'den geleceğini biliyor. Bu yüzden NASA'dan gelen telefonları açmıyor, Türkiye Uzay Ajansı'ndan telefon bekliyor. Astronot gizemli bir karakter. O yüzden hiç konuşmuyor, konuşmadan işlerini halletmeye çalışıyor. Türkiye Uzay Ajansı’ndan bir telefon gelirse o zaman konuşacak. Biz bu videoları hazırlarken bu kadar ilgi göreceğini düşünmedik. Selçuk Bayraktar kendi sayfasında bizi paylaştı. Artık çok güzel geri dönüşler alıyoruz.” diye konuştu.

Rize’de 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor #3

“UZAYA GİTMEK İSTİYOR, İZİN VERMİYORUM”

Astronota yardımcı olan babaanne Mukaddes Sipahioğlu da, “Torunlarım istiyor. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Beyaz kıyafetli adam geliyor, benimle de hiç konuşmuyor. Buralarda ne arıyor bilmiyorum. Belki de çaylıkları ölçmeye geldi. Bizim kıl çorapları da giymiş, kara lastikleri de takmış ayağına gezip, duruyor. Uzaya gitmek istiyor, izin vermiyorum.” ifadelerini kullandı.

Rize’de 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor #4

#Rize #astronot #Uzay
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