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RTÜK'ten şiddet içerikli haberler için uyarı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) televizyon kanallarına, şiddet içeren yayınlara ilişkin 'uyarı yazısı' gönderildi.

TÜRKİYE 27.12.2021, 15:22
RTÜK'ten şiddet içerikli haberler için uyarı

RTÜK'ün 'Şiddet İçerikli Yayınlar' başlığı ile gönderdiği uyarı yazısında, şiddet içerikli haberlerin toplumu tehdit ettiği belirtildi.

Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi ve CİMER aracılığıyla çok sayıda şikayetin Üst Kurula ulaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Televizyon aracılığı ile olağanlaşan ve yaygınlaşan şiddet, toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Üst Kurulumuzda görevli meslek uzmanları tarafından yapılan içerik analizlerinde, gazetelerde 'üçüncü sayfa haberi' olarak adlandırılan haber konularının televizyon haberlerinde de ön plana çıktığı, haber bültenlerinin çoğunun 'WhatsApp İhbar Hattı'na gelen haberlerden derlendiği ve şiddet içerikli görüntü ve seslerin ekranlarda çok fazla yer aldığı tespit edilmiştir.

“ÇOCUKLARA VE HAYVANLARA UYGULANAN ŞİDDET ARTMA EĞİLİMİ GÖSTERMEKTEDİR”

Şiddet içerikli yayınlar, sadece haber bültenleri ile sınırlı kalmamakta dramatik yapımlarda da maalesef şiddet içerikli görüntülere yer verilmektedir. Fiziksel şiddetten psikolojik şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar her türlü şiddet, zaman zaman değişik kanallarda ve farklı biçimlerde ekrana getirilmektedir. Üzülerek görüyoruz ki, ekranlardaki şiddet içerikli yayınların artması ile doğru orantılı olarak maalesef ülkemizde şiddete maruz kalan ve şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısı da çoğalmaktadır. Bu yayın politikalarının yansıması olarak benzer şekilde çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet de artma eğilimi göstermektedir.”

“ŞİDDETİ KÖRÜKLEYEN UNSURLARIN TEMİZLENMESİ GEREKİR”

Şiddetin, bireylerde saldırgan davranışlara ve şiddete karşı duyarsızlaşmaya yol açtığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu tarz yayınların önlenmesi hususunda başta Üst Kurulumuz olmak üzere yazılı ve görsel-işitsel medya kuruluşlarına, haber ajanslarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, basın meslek örgütlerine ve sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Şiddete karşı çözüm noktasında tek başına yeterli olmamakla birlikte kendi yasal sorumluluğu açısından RTÜK, ekranları şiddetten arındırmak için yalnızca cezalandırma yöntemiyle de sınırlı kalmayacak biçimde hareket etmektedir. Üst Kurulumuzun kadına, güçsüze ve dezavantajlı gruplara yapılanlar başta olmak üzere her türlü şiddetle savaştığı bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda hareket edilirken yalnızca şiddeti değil, aynı zamanda şiddeti körükleyen toplumsal unsurların da televizyon ekranlarından temizlenmesinin gerekliliği ortadadır.”

AKSİ YÖNDE HAREKET EDENLERE YAPTIRIM GELİYOR

Ayrıca, uyarıların aksi yönde hareket eden yayın kuruluşlarının yaptırım ile karşılaşacakları anımsatıldı.

#şiddet içerikli haber #RTÜK
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