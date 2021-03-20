Rus kadına iki günlük işkence

47 yaşındaki Rus Otteva Elvira, sevgilisi Alp Mutlu ile İstanbul'da bir otele yerleşti. Otel odasında iki gün boyunca komaya sokulana kadar şiddet gören kadın, adamın markete gitmesiyle resepsiyondakilere sığındı. Polis tarafından kurtarılıp hastanede tedaviye alınan Elvira yaşadıklarını, "Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu" sözleriyle anlattı.

TÜRKİYE 20.03.2021, 10:03
Rus kadına iki günlük işkence

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira bir yıl önce sosyal medyadan fotoğraflarını beğenen 40 yaşındaki Alp Mutlu ile arkadaş oldu. Otomotiv sektöründe çalışan Alp Mutlu kadını İstanbul'a davet etti. Rusya- Türkiye arasındaki geliş gidişler bir süre devam etti. Otteva Elvira 13 Mart'ta sevgilisini görmek için bir kez daha İstanbul'a geldi. İkili Ataşehir'deki bir otele yerleşti.

OTEL ODASINDA İŞKENCE

İlk günün sonunda Otteva Elvira'nın iddiasına göre eski kocasını ve 25 yaşındaki oğlunu kıskanan Alp Mutlu, iki gün boyunca saatlerce kadına işkence etti. Tanınmayacak hale gelen kadın, Alp Mutlu markete gitmek için odadan çıkınca resepsiyondakilere sığındı. Polis tarafından gözaltına alınan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede "eziyet" suçlamasıyla tutuklandı.

"YÜZÜNÜ KESECEĞİM' DİYORDU"

Hürriyet'in haberine göre; hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Otteva Elvira, otel odasındaki iki günlük dehşeti polislere şöyle anlattı: "Oteldeki ilk günümüz çok güzeldi. Bana 'Neden bizim çocuğumuz yok' diyordu. 'Eski kocan senden neden büyük?', 'Neden ondan çocuk doğurdun' diye her zaman sorardı. Beni kıskandığını sanıyordum. 14 Mart'ta çok fazla içki içti ve beni dövmeye başladı. Döverken 'Neden o çocuğu doğurdun', 'Öldüreceğim seni. Yüzünü keseceğim. Çirkin ol' diye bağırıyordu.

"BULAŞAN KANIMI YALAYIP 'TADI NE GÜZEL' DEDİ"

İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, 'Tadı ne güzel' diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu. 15 Mart'ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana 'Kanları temizle, hemen geliyorum' dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Beni bir odaya kapatıp polis çağırdılar. Sonra Alp beni yine buldu. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar."

TEDAVİ ALTINDA

Otteva Elvira'nın avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu, kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "İşkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı gerçekleştirilmiş. Müvekkilim beyin kanaması riskiyle hastanede yatıyor. Türkiye'de kimsesi yok. Hastanede tek başına ve büyük korku içinde. 'Acaba hastaneye de gelir mi' diye sürekli bana soruyor. Bir an önce ülkesine dönmesi için taburcu olmasını bekliyoruz."

"EŞİMİ ARAMAKLA TEHDİT EDİYORDU"

Alp Mutlu ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadede, "Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit ediyordu. O gün eşimi aramak istedi. Telefonu vermeyince koluma vurdu. Ben de kendisine vurdum. Kendisini otelde zorla tutmadım. Çok pişmanım" dedi.

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