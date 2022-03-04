Rus yanlısı Ukraynalı başkanı öldürüp, yol kenarına attılar
Rusya'yı desteklediğini açıklayan Ukraynalı Belediye Başkanı Struk, evinden kaçırılmasının ardından yol kenarında ölü bulundu.
Ukrayna'ya başlatılan Rus askeri harekatının 9'uncu gününde ölü sayısı da arttı.
Ukrayna içerisinde Rus saldırılarını destekleyenler de Ukraynalı direnişçilerin hedefi haline geldi.
Ülkede hergün artan sivil ölümlerle birlikte Rusya'yı desteklediğini açıklayan siyasilere de tepkiler büyüdü.
DESTEĞİNİ AÇIKLAYINCA ÖLDÜRÜLDÜ
Rusya'yı desteklediğini açıklayan Ukraynalı Kreminna Belediye Başkanı Volodymyr Struk, işgali doğru bulduğunu söyledi.
Struk, destek açıklamalarının ardından evinden kaçırılarak kafasına ateş edilmesi suretiyle öldürüldü. Silahla öldürülen Başkan Struk'un cesedi, yol kenarında bulundu.
"UKRAYNA'NIN BİR HAİNİ AZALDI"
Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden Struk'un öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Gerashchenko, "Ukrayna'nın bir haini azaldı. Eski Luhansk Bölgesel Konseyi üyesi, Kreminetsk OTG eski başkanı ölü bulundu." ifadelerini kullandı.
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