Rusya: Bazı maddelerde uzlaşma sağlandı

İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna-Rusya görüşmesi sona erdi.

BAZI MADDELERDE UZLAŞTIK

Görüşmenin ardından Rus heyetinden yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı maddelerde uzlaşmaya varıldı. Bazı detaylar konuşulacak.

Bu toplantının ardından en hızlı şekilde barışa gelmek daha mümkün olacaktır. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz."

"DİYALOG İÇİN KİEV VE ÇERNİHİV'DE OPERASYONLAR DURACAK"

Heyetin açıklamalarının ardından bir açıklama da Rus Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada diyalog için belli bölgelerde operasyonların durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada,"Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak." ifadelerine yer verildi.