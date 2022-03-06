Rusya bölgesel havalimanını füzelerle tamamen yok etti

Rusya- Ukrayna savaşının 11. gününde bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor.

Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentine saldırırken, binlerce sivil de bu süreçte hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün bir açıklama yaparak tüm dünyaya seslendi.

Ukraynalıların barış istediğini belirterek, "Rusya halkına sesleniyorum; bu geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu dönem. Sessiz kalmayın." dedi.